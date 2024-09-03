Маша Ефросинина растрогала, как провела мужа на фронт: "Ненавижу, когда он уезжает"

Ведущая показала их момент разлуки.
Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о мучительной разлуке с мужем, бизнесменом и ныне военнослужащим Тимуром Хромаевым.
Так, короткий отпуск возлюбленного знаменитости подошел к концу. Теперь Тимур собрал необходимые вещи и уже уехал в военную командировку. В своем фотоблоге Маша не могла сдержать эмоций и призналась, что ей невыразимо тяжело отпускать мужа на фронт.
"Люблю эту сумку, когда он приезжает домой. И ненавижу, когда едет", — подписала кадр Ефросинина.
К слову, за короткий промежуток отпуска Тимур Хромаев успел насладиться временем с сыном Сашей. Более того, муж ведущей сделал маленькому 10-летнему имениннику сюрприз и посетил его праздник. Также военный рядом с возлюбленной отпраздновал 21-ю годовщину брака. И даже успел получить награду от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Так, с недавних пор избранник Маши является обладателем нагрудного знака "Серебряный крест" за успешное выполнение задач на фронте.
В то же время звезда рассказала, что из стрессового состояния ее вытаскивает работа и уход за собой.
"Работа и красота придают силы", — написала Маша.
Напомним, недавно актер Андрей Валенский, который служил на фронте и был серьезно ранен, вышел на связь. Знаменитость рассказал, как чувствует себя и где находится.
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