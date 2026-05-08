Маша Ефросинина растрогала подробностями начала романа с мужем

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Украинская ведущая Маша Ефросинина откровенно вспомнила, как сама пригласила будущего мужа Тимура Хромаева на светское мероприятие и этим фактически дала старт их роману.

Во время разговора с Валентиной Хамайко звезда призналась, что в начале общения между ней и Тимуром не было никакой романтической определенности. Они уже были знакомы, однако отношения не развивались. Более того, сама Ефросинина была убеждена, что между ними вряд ли что-то может произойти. Тем не менее, однажды она решила не ждать инициативы от мужчины. Телеведущая неожиданно предложила Хромаеву сопровождать ее на премии «Чорна перлина». Именно этот вечер и стал переломным в их истории.

«У нас не складывалось. И вот наш первый такой серьезный выход в свет был "Чорна перлина". Я его попросила. Это был такой парень, с которым я познакомилась, но у нас ничего не должно было складываться и не складывалось, и ничего не будет, и никак не будет. Я просто ему сказала: "Слушай, мне нужна пара, потому что я всегда хожу с какими-то подружками или сама. Мне нужен спутник. Я хочу хотя бы раз выйти с красивым мужчиной в свет"», — вспомнила ведущая в интервью.

Реклама

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / © instagram.com/mashaefrosinina

По словам Маши, Тимур сразу согласился на ее предложение. После того вечера их общение стремительно перешло на другой уровень. С тех пор пара уже практически не расставалась, а случайное приглашение на светское мероприятие стало началом большой истории любви.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев состоят в браке уже много лет и воспитывают двоих детей. Пара неоднократно признавалась, что их отношения проходили через сложные периоды, однако им удалось сохранить семью и близость.

Напомним, недавно Маша Ефросинина шокировала испытаниями в Киеве в начале карьеры и как одно решение все изменило.

Новости партнеров