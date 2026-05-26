Маша Ефросинина растрогала поцелуями и танцем с мужем-военным на свое 47-летие

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина очаровала поклонников теплыми кадрами с мужем Тимуром Хромаевым.

Так, на днях знаменитость отпраздновала свой день рождения — ведущей исполнилось 47 лет. По случаю особого дня звезда поделилась атмосферой празднования и показала трогательные моменты, которые провела рядом с возлюбленным.

В своем Instagram Ефросинина опубликовала кары, где она в элегантном лимонном платье и на каблуках танцует вместе с мужем. Тимур для праздничного вечера выбрал классический костюм. Супруги нежно обнимались и медленно танцевали под живое исполнение кавера песни «Нас нема» Ирины Билык.

К слову, из-за военной службы Тимура супруги сейчас нечасто имеют возможность проводить время вместе. Именно поэтому такие мгновения для них стали еще более ценными и особенными. Также на празднике присутствовало немало гостей. В конце вечера Маша задула свечи на торте и излучала счастье.

Напомним, Тимур Хромаев присоединился к Силам обороны Украины в первые недели после начала полномасштабного вторжения. Уже весной этого года стало известно, что муж ведущей работает в составе команды украинских специалистов, которые занимаются усилением защиты страны от воздушных угроз.

