Маша Ефросинина растрогала публичным обращением к мужу-воину по случаю важного праздника: "Горжусь"

Украинская ведущая Маша Ефросинина поздравила мужа-военнослужащего Тимура Хромаева с важным праздником.

Так, сегодня, 30 августа, знаменитость с мужем отмечает 21-ю годовщину брака. По случаю особой даты Маша в фотоблоге вспомнила их первые мгновения знакомства и первый отпуск с длительными разговорами.

"Мы познакомились на улице, и уже на следующий день ты… Нет, не позвонил мне – ты потерял телефон с моим номером… Мы поехали впервые на отдых вдвоем в Испанию, и вернулись оттуда не более стройные и загоревшие от бесконечной страсти, а по плюс пять от бесконечной сангрии, потому что под нее у нас складывались первые душевные разговоры", – рассказала звезда.

Кроме того, в годовщину Ефросинина открыла занавес личного и раскрыла их с мужем черты характера и предпочтения, которые кардинально отличаются друг от друга.

"В наших путешествиях ты любишь аутентичные заведения с домашней локальной кухней, а я – красивые рестораны. Я могу схватить утром на ходу бутерброд с сыром, а ты превращаешь наши завтраки в магию с белковыми омлетами и моими любимыми поджаренными хлебными корочками. Я обожаю наряжаться и часами собираться, а ты берешь лежащую сверху рубашку", - призналась ведущая.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В конце публичного обращения к Тимуру знаменитость поблагодарила его за поддержку, заботу и взаимопонимание, несмотря на любые трудности на пути.

"В день нашей сказочной свадьбы мы решили праздновать ее каждые пять лет, и ни разу этого не сделали. Однако точно знаем, что еще сделаем. Ты был рядом во время обоих моих родов, поддерживал меня... И очень мило засыпал под мой стон от схваток. 22 года ты даришь мне одни и те же розы цвета красного вина. Мы для многих странная и несовместимая пара, но нам это нравится… Только мы вдвоем знаем, за что прощаем друг другу все. Только мы двое знаем, что держит наш брак уже 21 год. Я горжусь тобой сегодня как никогда. С годовщиной, любимый Тимур", - поздравила избранника Маша.

Напомним, недавно Маша Ефросинина с Тимуром Хромаевым поздравили их сына с первым юбилеем. Знаменитость показала, как папа сделал мальчику сюрприз.

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