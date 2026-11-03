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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Маша Ефросинина растрогала встречей с мужем-военным и как они провели время с 12-летним сыном

Звезда с семьей придумала оригинальный отдых недалеко от Киева.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Маша Ефросинина с мужем

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время уехала на отдых с семьей.

Так, в отпуск к звезде вернулся ее муж-военный Тимур Хромаев. Супруги вместе с 12-летним сыном Александром отправились в Киевскую область. Там они провели время на природе в сафари-парке.

По словам Маши, именно в том месте она может перезагрузиться и хоть на миг забыть о ежедневном стрессе. Тем более, на этот раз она радовалась еще сильнее, ведь рядом удалось собрать самых родных.

«В мире тотального непонимания, как выжить в этом хаосе, я пока изобрела единственную действенную формулу — выспаться, отвлечься от всего — в идеале дня три-четыре. Рама потом держится пару недель. На этот раз просто джекпот — наш папа дома, и свободный домик в сафари-парке нашелся», — написала Маша.

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая поделилась, что их досуг был достаточно активным. Так, втроем звездная семья заказала экскурсию, увиделась с местными животными, наделала атмосферных осенних фото и просто наслаждалась уютом — грелась камином и смотрела фильмы.

«Успели на экскурсию по местному гигантскому заповеднику, покормили волков и верблюда, увидели большого осетра на рыбной ферме, посмотрели несколько крутых сериалов и спали, как медведи. Киев, мы готовы держаться с тобой дальше», — подытожила звезда.

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Сын Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina

Сын Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк поздравил свою избранницу Елену Светлицкую с 35-летием. Стало известно, каким оригинальным подарком за 15 тыс. грн он удивил ее.

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