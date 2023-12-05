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Маша Ефросинина разнесла украинцев, которые во время войны потребляют российский контент

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Маша Ефросинина разнесла украинцев, которые во время войны потребляют российский контент

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущую возмущает, что в Украине до сих пор лидирует контент, который производит враг.

Украинская ведущая Маша Ефросинина резко обратилась к украинцам, потребляющим контент, что создается россиянами.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что в последнее время наблюдает новости о том, как в украинских чартах лидируют песни, фильмы и сериалы, которые производят в стране-агрессоре России. Более того, ведущую возмущает, что некоторые блогеры из Украины это еще и рекламируют. Машу Ефросинину шокирует, что это все происходит во время войны, которую развязала Россия.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Наблюдаю за количеством материалов, рассказывающих о том, что в который раз за эти два года почти непрерывно русскоязычный контент лидирует в чартах прослушиваний, просмотров среди украинского населения. Мало того, в последние дни несколько украинских блогеров достаточно активно обсуждают все перипетии русскоязычного сериала "Слово пацана ". Так не дает им, с*ка, жизнь, что же в этой з*лупе происходит", — возмутилась Ефросинина.

Ведущая резко обратилась к украинцам и напомнила, какие преступления на украинских землях совершают оккупанты, как они уничтожают города и поселки и заставляют украинцев на оккупированных территориях страдать.

Маша Ефросинина резко раскритиковала украинцев, которые смотрят российский контент

Маша Ефросинина резко раскритиковала украинцев, которые смотрят российский контент

"На днях я имела разговор со своей приятельницей, у которой мама осталась жить в Мариуполе. Хочу всем тем, кто слушает Asti, Басту и пропагандирует их в своих профилях, продолжает защищать русскоязычный контент, представьте себе ситуацию – Мариуполь в своем городе. Когда вы не можете получить медицинскую помощь, если у вас нет российского паспорта, вы будете всегда под репрессиями, у вас нет ваших приложений, вы не можете рот открыть ни на одну тему, а если вы еще и гей, то вам самое место в тюрьме", – подчеркнула ведущая.

Маша Ефросинина призвала, что война продолжается, защитники ежедневно защищают Украину ценой собственной жизни, чтобы украинцы были в безопасности.

Напомним, недавно актер Алексей Гнатковский возмутился, что в Украине до сих пор говорят на российском. Особенно артиста огорчает, когда дети общаются на языке оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
445
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