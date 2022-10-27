Маша Ефросинина резко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее из-за чрезмерной худобы

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина метко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее из-за чрезмерной худобы.

В общем, знаменитость резко ответила комментатором фотоблога, что только врач может ей приписывать какие-то диагносты. Хейтерам же ведущая посоветовала следить за собой и не лезть в чужую жизнь.

"Уважаемые, спасибо всем за приятные слова под предыдущим постом и искренне не благодарю за все диагнозы, которые вы мне поставили! Для этого у меня есть врачи! А вы пойдите посмотрите на себя в зеркало и загляните в свой холодильник — это и есть вы! " – резко ответила Маша.

Отметим, что споры вызвало видео Ефросининой, где она позирует перед зеркалом в черном наряде. Комментаторы сразу же обратили внимание на фигуру Маши и начали советовать, что ей нужно набрать вес, ведь она слишком худощава. Некоторые вообще начали приписывать блогерше анорексию.

У вас так скоро анорексия начнется. Берегите себя и свое здоровье ради вашей семьи.

Машенька, не обижайся, пожалуйста, но худощавость нездоровая

Маша, давай немного ешь уже! Нам не всё равно. Мы все в стрессах!

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