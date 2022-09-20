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Маша Ефросинина резко ответила Ксении Собчак, которая публично обвинила ее во лжи

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Маша Ефросинина резко ответила Ксении Собчак, которая публично обвинила ее во лжи

Телеведущая Маша Ефросинина не стала молчать после упреков со стороны россиянки Ксении Собчак.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла промолчать, когда российская журналистка Ксения Собчак обвинила украинцев в "нацизме". В своих соцсетях телеведущая эмоционально высказалась по поводу скандальных заявлений россиянки. На этом спор между Ефросининой и Собчак не завершился, ведь журналистка публично обвинила телеведущую во лжи.

На своей странице в Instagram Собчак заявила, что написала Ефросининой в приватные сообщения, но так и не дождалась ответа. Поэтому Ксения не нашла лучшего выхода, чем обнародовать переписку и упрекнуть Машу.

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"Маша почему-то не отвечает, поэтому выложу здесь. Мира всем. Давайте не будем множить ненависть. Давайте умножать добро, а не зло", — написала Собчак.

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В своем обращении Ксения написала Маше, что не называла украинцев "нацистами" и заявила, что ненависть ко всем россиянам это "неправильно и несправедливо". Кроме того, Собчак вновь стала на защиту российской модели Наталии Водяновой, которая приняла участие в рекламной компании ZARA.

Молчать Ефросинина не стала и резко ответила россиянке ее же методом – публично. Телеведущая поставила на место журналистку и напомнила о зверствах российской армии на территории Украины.

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"Серьезно? Это Ксения Собчак только что расшифровала мне, что такое нацизм? Мне? Человеку, чей народ до сих пор раскапывают из-под земли замученных? Эти люди умеют лишь обвинять других во лжи! И не видят стекло в своем глазу! Это ДНК их нации", — написала Ефросинина.

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Напомним, ранее в скандальную россиянку также обратилась певица Даша Астафьева.

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