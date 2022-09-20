Маша Ефросинина резко ответила Ксении Собчак, которая публично обвинила ее во лжи

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла промолчать, когда российская журналистка Ксения Собчак обвинила украинцев в "нацизме". В своих соцсетях телеведущая эмоционально высказалась по поводу скандальных заявлений россиянки. На этом спор между Ефросининой и Собчак не завершился, ведь журналистка публично обвинила телеведущую во лжи.

На своей странице в Instagram Собчак заявила, что написала Ефросининой в приватные сообщения, но так и не дождалась ответа. Поэтому Ксения не нашла лучшего выхода, чем обнародовать переписку и упрекнуть Машу.

"Маша почему-то не отвечает, поэтому выложу здесь. Мира всем. Давайте не будем множить ненависть. Давайте умножать добро, а не зло", — написала Собчак.

В своем обращении Ксения написала Маше, что не называла украинцев "нацистами" и заявила, что ненависть ко всем россиянам это "неправильно и несправедливо". Кроме того, Собчак вновь стала на защиту российской модели Наталии Водяновой, которая приняла участие в рекламной компании ZARA.

Молчать Ефросинина не стала и резко ответила россиянке ее же методом – публично. Телеведущая поставила на место журналистку и напомнила о зверствах российской армии на территории Украины.

"Серьезно? Это Ксения Собчак только что расшифровала мне, что такое нацизм? Мне? Человеку, чей народ до сих пор раскапывают из-под земли замученных? Эти люди умеют лишь обвинять других во лжи! И не видят стекло в своем глазу! Это ДНК их нации", — написала Ефросинина.

Напомним, ранее в скандальную россиянку также обратилась певица Даша Астафьева.

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