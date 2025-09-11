Маша Ефросинина резко ответила на упреки Ольги Фреймут о влюбленности в ее мужа

Ольга Фреймут и Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина возмущенно отреагировала на слова Ольги Фреймут, которая в одном из интервью заверила, что коллега якобы была влюблена в ее мужа Владимира Локотко.

По словам Ефросининой, такие утверждения не имеют ничего общего с правдой. Она подчеркнула, что никогда не имела романтических чувств к Локотко, а подобные заявления назвала выдумками.

"Оля, к сожалению, откровенно врет. Мы не общались. Чтобы что? Я не понимаю, что я могу сказать человеку, который знает, что она врет", — отметила телеведущая в эфире "Нашого радіо".

Знаменитость также призналась, что после этого высказывания так и не выходила на связь с Фреймут, чтобы выяснить ситуацию. Между тем Ольга публично на слова коллеги не отреагировала. Вероятно, конфликт двух известных ведущих остается открытым.

Маша Ефросинина и Ольга Фреймут

Напомним, ранее Ольга Фреймут в интервью блогерше Рамине Эсхакзай сделала несколько громких заявлений о коллеге. Ведущая утверждала, что почти не была знакома с Машей Ефросининой и редко пересекалась с ней на работе. Более того, по словам Фреймут, на съемочных площадках ее якобы высмеивали из-за украинского языка, а сама Ефросинина якобы проявляла симпатию к ее возлюбленному Владимиру Локотко.

