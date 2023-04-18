Маша Ефросинина резко высказалась о родной сестре, которая живет в России и молчит о войне

Телеведущая Маша Ефросинина резко высказалась о младшей сестре Лизе Ющенко, которая осталась жить в России и выбрала молчаливую позицию по поводу войны.

По словам знаменитости, она не может отвечать за поступки взрослого человека. Ефросинина не понимает, почему ее хейтят из-за позиции младшей сестры. Маша подчеркнула, что остаться жить в России – это выбор Лизы, и только она за него отвечает.

"Как я могу отвечать за поступки другого человека? Единственное, за что я могу отвечать, пожалуй, за действия моего сына. Я даже уже за поступки моей дочери не могу отвечать, потому что ей 19 лет, 20 будет. А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, свои два ребенка? Ну, конечно нет! Поэтому хейт по этому поводу – это тоже до конца не совсем понятная для меня вещь", — прокомментировала ведущая в интервью на YouTube-канале LIGAnet.

Маша Ефросинина с сестрой Лизой Ющенко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, тема младшей сестры для Маши Ефросининой болезненна. С началом полномасштабной войны в Украине их отношения испортились, они практически перестали общаться. Оказалось, что позиция сестер по поводу российского вторжения разная.

Напомним, сестра Маши Ефросининой в 2014 году во второй раз вышла замуж. Избранником Лизы стал российский бизнесмен, по имени Сергей. Ющенко родила мужу сына. Также у сестры Ефросининой есть старшая дочь, которую она родила в браке с сыном третьего президента Виктора Ющенко – Андреем. В настоящее время Лиза живет вместе с детьми и вторым мужем в Москве.

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