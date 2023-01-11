Маша Ефросинина резко высказалась об известной украинской певице: "Мозгов нет"

Ведущая вспомнила, как украинская исполнительница ее раскритиковала, а потом вела себя, будто ничего не произошло.

Украинская ведущая Маша Ефросинина резко высказалась об известной украинской певице.

В частности, в новом выпуске "Дорослих дівчат" знаменитость вспомнила, как одна из исполнительниц ее и Олю Полякову критиковала, когда они попали в "языковой скандал" и вернулись из-за границы в Украину.

По словам Маши, впоследствии эта певица вела себя, будто ничего обидного не говорила в их с Олей адрес. Более того, артистка просила Ефросинину о помощи, в частности поддержать ее новую песню и клип на нее.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

"Когда нас с тобой травили, есть такая певица, которая до этого очень классно на этой теме хайповала. Что-то она там сказала типа того, что мы уехали, короче, что мы плохие с тобой. Эта певица каждый раз, как у нее выходит клип или песня, она мне пишет: "Размести, пожалуйста, анонс моего клипа". Я игнорирую, потому что думаю, у человека, пожалуй, мозгов каких-то нет. Ты меня повсюду срешь, и тут ты думаешь, что у меня нет глаз, и я буду сейчас говорить: "У нее новый клип, пожалуйста, посмотрите, такая классная песня". Хотя песня говно", — подчеркнула Маша.

Но не только это певица просила у Ефросининой после того, как ее раскритиковала. Артистка писала Маше, чтобы та призвала своих подписчиков отдать свой голос за нее во время голосования за жюри нацотбора.

Маша Ефросинина

"А недавно она мне пишет... Не Джамала, не The Hardkiss, а она мне пишет: "Пожалуйста, попроси свою аудиторию, чтобы они за меня проголосовали, как за члену жюри нацотбора на "Евровидение". И я думаю, что это уже высший пилотаж", – вспомнила Маша.

В общем, Ефросинина не стала называть имя этой известной исполнительницы. Но вполне вероятно, что она имела в виду Злату Огневич. Оля Полякова во время разговора с Машей Ефросининой подчеркнула, что эта певица говорила следующее: "Хорошо, что хоть дали здесь выдохнуть без них".

Злата Огневич о возвращении звезд из-за границы / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Тем временем Злата Огневич в начале июля прошлого года после возвращения звезд из-за границы в Украину прокомментировала это так : "Вижу, как поехали с концертами к бойцам звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится — лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм".

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