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Маша Ефросинина резко высказалась об известной украинской певице: "Мозгов нет"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2005
Время на прочтение
2 мин
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Маша Ефросинина резко высказалась об известной украинской певице: "Мозгов нет"

Маша Ефросинина

Ведущая вспомнила, как украинская исполнительница ее раскритиковала, а потом вела себя, будто ничего не произошло.

Украинская ведущая Маша Ефросинина резко высказалась об известной украинской певице.

В частности, в новом выпуске "Дорослих дівчат" знаменитость вспомнила, как одна из исполнительниц ее и Олю Полякову критиковала, когда они попали в "языковой скандал" и вернулись из-за границы в Украину.

По словам Маши, впоследствии эта певица вела себя, будто ничего обидного не говорила в их с Олей адрес. Более того, артистка просила Ефросинину о помощи, в частности поддержать ее новую песню и клип на нее.

Оля Полякова и Маша Ефросинина / ©
Оля Полякова и Маша Ефросинина

"Когда нас с тобой травили, есть такая певица, которая до этого очень классно на этой теме хайповала. Что-то она там сказала типа того, что мы уехали, короче, что мы плохие с тобой. Эта певица каждый раз, как у нее выходит клип или песня, она мне пишет: "Размести, пожалуйста, анонс моего клипа". Я игнорирую, потому что думаю, у человека, пожалуй, мозгов каких-то нет. Ты меня повсюду срешь, и тут ты думаешь, что у меня нет глаз, и я буду сейчас говорить: "У нее новый клип, пожалуйста, посмотрите, такая классная песня". Хотя песня говно", — подчеркнула Маша.

Но не только это певица просила у Ефросининой после того, как ее раскритиковала. Артистка писала Маше, чтобы та призвала своих подписчиков отдать свой голос за нее во время голосования за жюри нацотбора.

Маша Ефросинина / ©
Маша Ефросинина

"А недавно она мне пишет... Не Джамала, не The Hardkiss, а она мне пишет: "Пожалуйста, попроси свою аудиторию, чтобы они за меня проголосовали, как за члену жюри нацотбора на "Евровидение". И я думаю, что это уже высший пилотаж", – вспомнила Маша.

В общем, Ефросинина не стала называть имя этой известной исполнительницы. Но вполне вероятно, что она имела в виду Злату Огневич. Оля Полякова во время разговора с Машей Ефросининой подчеркнула, что эта певица говорила следующее: "Хорошо, что хоть дали здесь выдохнуть без них".

Злата Огневич о возвращении звезд из-за границы / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич о возвращении звезд из-за границы / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Тем временем Злата Огневич в начале июля прошлого года после возвращения звезд из-за границы в Украину прокомментировала это так : "Вижу, как поехали с концертами к бойцам звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится — лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм".

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Дата публикации
Просмотры
2005
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