Маша Ефросинина с болью рассказала о муже на фронте: "Живу со страхом потерять любимого человека"

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина с болью рассказала о службе мужа, бизнесмена Тимура Хромаева, на фронте.

В Instagram-stories знаменитость призналась, почему почти ничего не рассказывает о возлюбленном, который сейчас защищает страну от российских оккупантов. В общем, для ведущей это сложная тема, о которой она не готова говорить.

По словам Ефросининой, она – публичный человек, каждое его высказывание могут бурно обсуждать. Однако Машу оскорбляет, когда кто-нибудь может написать негативные комментарии о службе Тимура. Ведущая решила воздерживаться от публичных обсуждений.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Мне сложно до сих пор говорить о единственной вещи — о том, как на самом деле я живу каждый день со страхом потерять своего любимого человека, своего мужа. Вы видите, что я ничего не пишу об этом. Конечно, тема очень сложна. Я большую часть своей жизни живу публично и точно понимаю, как каждое слово, которое я говорю в публичном поле, может трактоваться, вырываться из контекста, слепляться с чем-то… Делайте все, что хотите с любой темой, которая касается меня, но я не готова давать свою боль на это. Иногда, когда я пытаюсь написать что-то о Тимуре и о том, что он на фронте, я реагирую на каждый коммент. И я реагирую на это очень агрессивно", — прокомментировала Ефросинина.

Более того, даже в кругу друзей Маша почти ничего не рассказывает о службе Тимура, ведь не каждый понимает, как себя вести.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Есть еще другая сторона — реакция людей, даже близких друзей, с которыми мы собираемся за столом поговорить за ужином. Я вижу их реакцию, когда я рассказываю о Тимуре, они смущаются, им сложно, они не знают, как реагировать и как обращаться.. Хотя никто из них не виноват, что это был его выбор. Его личный выбор", — отметила ведущая.

По словам Ефросининой, за год службы на фронте ее муж достиг немало результатов, о которых она не решается рассказать. В то же время знаменитость в фотоблоге может демонстрировать свою мирную жизнь. Как объяснила Ефросинина, об этом ее попросил сам Тимур, чтобы хотя бы так отвлечься от реалий войны.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я понимаю, что мой Тимур уже год там. Мой муж достиг там невероятных результатов. Он всегда просит показывать жизнь. Он никогда не говорит со мной о войне. Он умоляет не спрашивать, как у него дела", — прокомментировала Ефросинина.

Маша Ефросинина общается с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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