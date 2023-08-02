Маша Ефросинина с болью рассказала о муже на фронте: "Живу со страхом потерять любимого человека"

Знаменитость прокомментировала, почему в публичном пространстве почти ничего не рассказывает о службе избранника на передовой.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина с болью рассказала о службе мужа, бизнесмена Тимура Хромаева, на фронте.
В Instagram-stories знаменитость призналась, почему почти ничего не рассказывает о возлюбленном, который сейчас защищает страну от российских оккупантов. В общем, для ведущей это сложная тема, о которой она не готова говорить.
По словам Ефросининой, она – публичный человек, каждое его высказывание могут бурно обсуждать. Однако Машу оскорбляет, когда кто-нибудь может написать негативные комментарии о службе Тимура. Ведущая решила воздерживаться от публичных обсуждений.
"Мне сложно до сих пор говорить о единственной вещи — о том, как на самом деле я живу каждый день со страхом потерять своего любимого человека, своего мужа. Вы видите, что я ничего не пишу об этом. Конечно, тема очень сложна. Я большую часть своей жизни живу публично и точно понимаю, как каждое слово, которое я говорю в публичном поле, может трактоваться, вырываться из контекста, слепляться с чем-то… Делайте все, что хотите с любой темой, которая касается меня, но я не готова давать свою боль на это. Иногда, когда я пытаюсь написать что-то о Тимуре и о том, что он на фронте, я реагирую на каждый коммент. И я реагирую на это очень агрессивно", — прокомментировала Ефросинина.
Более того, даже в кругу друзей Маша почти ничего не рассказывает о службе Тимура, ведь не каждый понимает, как себя вести.
"Есть еще другая сторона — реакция людей, даже близких друзей, с которыми мы собираемся за столом поговорить за ужином. Я вижу их реакцию, когда я рассказываю о Тимуре, они смущаются, им сложно, они не знают, как реагировать и как обращаться.. Хотя никто из них не виноват, что это был его выбор. Его личный выбор", — отметила ведущая.
По словам Ефросининой, за год службы на фронте ее муж достиг немало результатов, о которых она не решается рассказать. В то же время знаменитость в фотоблоге может демонстрировать свою мирную жизнь. Как объяснила Ефросинина, об этом ее попросил сам Тимур, чтобы хотя бы так отвлечься от реалий войны.
"Я понимаю, что мой Тимур уже год там. Мой муж достиг там невероятных результатов. Он всегда просит показывать жизнь. Он никогда не говорит со мной о войне. Он умоляет не спрашивать, как у него дела", — прокомментировала Ефросинина.
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