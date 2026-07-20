Маша Ефросинина с мужем и сразу двумя детьми показалась на отдыхе за границей

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась редкими кадрами с мужем и двумя детьми, с которыми впервые за длительное время смогла провести общий отпуск.

Семья встретилась в Испании, куда Ефросинина прилетела поздравить 22-летнюю дочь Нану с завершением учебы в университете. К ней присоединились муж, военный Тимур Хромаев и младший сын Саша.

По словам ведущей, это первый случай с начала полномасштабной войны, когда всем членам семьи удалось собраться вместе и провести время в полном составе.

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«Пятое лето Великой войны. И первое лето, когда мы в полном составе семьей уехали в отпуск на неделю», — написала звезда.

Маша Ефросинина с семьей / © instagram.com/mashaefrosinina

В фотоблоге Маша опубликовала редкое семейное фото, сделанное в лифте. На снимке она позирует вместе с мужем, сыном и дочерью, которая традиционно не стремится к публичности, поэтому повернулась к камере спиной.

Также Ефросинина показала атмосферу отдыха в испанском Бильбао. Ведущая прогулялась по вечерним улицам города в элегантном атласном платье, а еще поделилась кадром, где вместе с сыном смотрит футбольный матч на телефоне в день Чемпионата мира по футболу.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно жена певца Позитива показала их подросшую дочь. Однолетняя Маша взялась помогать папе на работе в студии.

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