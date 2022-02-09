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Маша Ефросинина с мужем подурачились в романтическом ролике

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Маша Ефросинина с мужем подурачились в романтическом ролике

instagram.com/mashaefrosinina

Супруги снялись в рекламе.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым снялась в романтическом видео.

Знаменитость представила свою новую коллекцию домашней одежды, посвященную Дню святого Валентина. В рекламе звезда пригласила сняться возлюбленного.

В ролике, который блогерша опубликовала в Instagram, супруги дурачились, танцевали и смеялись.

В ответ поклонники Маши написали, что обожают эту пару.

  • Какие вы красивы! Обожаю вашу пару!
  • Маша, вы как сочная ягодка! Вам очень идет!
  • Какие вы красивые
  • Вы невероятно красивая пара

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