Маша Ефросинина с мужем подурачились в романтическом ролике

Супруги снялись в рекламе.
Известная украинская ведущая Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым снялась в романтическом видео.
Знаменитость представила свою новую коллекцию домашней одежды, посвященную Дню святого Валентина. В рекламе звезда пригласила сняться возлюбленного.
В ролике, который блогерша опубликовала в Instagram, супруги дурачились, танцевали и смеялись.
В ответ поклонники Маши написали, что обожают эту пару.
- Какие вы красивы! Обожаю вашу пару!
- Маша, вы как сочная ягодка! Вам очень идет!
- Какие вы красивые
- Вы невероятно красивая пара
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