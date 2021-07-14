Маша Ефросинина с сестрой померилась фигурами в ярких купальниках

Семья отдохнула в Турции.

Ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая недавно впервые снялась в нижнем белье, устроила себе и своей семье отпуск.

Сейчас знаменитость вместе с родными находится в Турции. Там она с мамой, младшей сестрой Лизой и детьми наслаждается солнечными днями, живописными пейзажами и вкусной местной кухней.

instagram.com/mashaefrosinina

Не утратила случай Ефросинина и посоревноваться с сестрой фигурами в купальниках. На странице в Instagram Мария разместила снимки, где они с Лизой обнимаются и весело прыгают. Маша была в коралловом купальнике, ее сестра - в оранжевом.

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

"Мы честно всю неделю пытались сделать красивые фото с Лизочком... Я считаю, получилось. Love you sis", — подписала снимки Ефросинина.

Напомним, что в мае Маша Ефросинина отпраздновала день рождения. По этому случаю ведущая побывала в Мексике.

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