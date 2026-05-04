Маша Ефросинина шокировала испытаниями в Киеве в начале карьеры и как одно решение все изменило

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина шокировала, какие испытания ей пришлось пережить в начале карьеры в Киеве.

В середине 90-х знаменитость переехала из Крыма в Киев, где поступила в университет. Однако жизнь в столице давалась Маше нелегко. В частности, у нее не было друзей, ей дважды разбивали сердце возлюбленные, а последней каплей стала болезнь. Тогда Ефросинина заболела, и ее забрали в больницу на скорой. Приехала мама Маши и заставила серьезно задуматься о возвращении домой. Ведущая говорит, что для нее это было ударом, ведь таким образом она признала бы, что не справилась.

"В 1998 году я находилась в Киеве уже два года как студентка. У меня не было друзей. Мне два раза разбили сердце, надо мной надругались мужчины. Я пришла к мысли, что я не потянула эту столицу. Я еще очень заболела, меня на скорой забрали в больницу. Никто даже не пришел меня проведать, только мама приехала и сказала: "Может, ты все же подумаешь о том, чтобы вернуться домой? Иногда надо признавать, что мы переоцениваем себя". Я плакала. Признать то, что я проиграла, было трудно", - вспоминает ведущая.

Однако одно решение кардинально изменило жизнь Маши Ефросининой. Знаменитость решила пойти на конкурс красоты. Сначала ее не хотели брать к конкурсанткам, мол, внешность не такая, но в конце концов согласились. И случилось так, что Маша одержала победу.

"Как-то вечером я иду из университета, и в холле у нас висит доска объявлений. Заканчивается набор конкурсанток на конкурс "Мисс университет". Я иду на этот конкурс. Выслушиваю от режиссера-постановщика, что ты себя видела в зеркале, тебе надо похудеть... У него была помощница, она сказала, что не все должны быть стандартные, будет у нас обычная девочка. Я выиграла этот конкурс", - говорит ведущая.

Маша Ефросинина признается, что победа подарила ей вдохновение работать дальше, веру в себя и подругу, которая и привела ее на телевидение. В том же 1998 году знаменитость стала ведущей и работала в прямом эфире.

"Это дало мне невероятное вдохновение, веру в себя и ощущение, что я могу. Дружба с этой ассистенткой привела меня на телевидение. Она пошла пробоваться на редактора шоу и потянула меня за собой. Перепало мне не много не мало, а место ведущей. Я уже с 1998 года выходила в прямой эфир", - говорит знаменитость.

