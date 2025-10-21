Маша Ефросинина шокировала, как ей пришлось бежать из Грузии из-за ее розыска Россией: "Была в опасности"

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее рассказала об отношениях с мужем-военным, шокировала, как ей пришлось бежать из Грузии.

Произошло это в 2023 году. Именно тогда МВД России объявило ведущую в розыск. Эта новость застала знаменитость в Грузии. Маша Ефросинина на проекте "Наодиці з Гламуром" говорит, что с ней тогда сразу связалось МИД Украины и посоветовало немедленно покидать страну. Дело в том, что в Грузии довольно пророссийское правительство. Так вот, ведущую из отеля забрал украинский консул и отвез в посольство. Через несколько часов знаменитость эвакуировалась из Грузии в Украину.

"У меня была одна ситуация. Я была в Тбилиси у друзей. В 2023 году я была там со своей поездкой. В гостиничном номере меня застал звонок из Министерства иностранных дел, где мне сказали: "Мария, вы читали новости? Вы объявлены в розыск, приговорены к семи годам колонии. Мы знаем, что вы сейчас не в стране, мы советуем вам срочно эвакуироваться". За мной в течение 10 минут приехал консул Украины, меня вывезли в посольство. Уже через несколько часов меня эвакуировали обратно в Украину. Я была со своим Сашей в опасности", - призналась ведущая в разговоре с Анной Севастьяновой.

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина также поделилась, что из-за розыска РФ для нее закрыт въезд во многие страны. Кроме того, знаменитость тщательно планирует поездки, особенно если есть пересадки.

"Кстати, мне в очень много стран мира нельзя ехать из-за того, что я в розыске РФ. Даже определенные пересадки я должна согласовывать", - поделилась ведущая.

