Маша Ефросинина шокировала, как российская атака изуродовала ее квартиру в Киеве: "Был панический приступ"

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о последствиях ужасающей ночной российской атаки Киева.

Как известно, сегодня, 7 сентября, Россия атаковала столицу рядом беспилотников. К счастью, силы ПВО удачно сбили все враждебные цели и обошлось без потерь человеческих жизней.

Так, на своей странице в Instagram ведущая рассказала, что оказалась в эпицентре взрыва во время сбития дронов. В результате в ее квартире на потолке появилась трещина. Это изрядно испугало ее с сыном Сашей. По словам Ефросининой, 10-летний парень долго не мог прийти в себя и у него произошла паническая атака.

Ведущая признается, что в последнее время достаточно тяжело преодолевать постоянный стресс и находить в себе силы. Но Маша добавляет, что отказывается играть на руку врагу, который только и стремится истощить украинский народ. Поэтому она вместе с сыном отправилась восстанавливать силы на моторной лодке к загородному особняку Оли Поляковой, которая их пригласила.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Сегодня (7 сентября – прим. ред.) от взрывов у нас пошла трещина на потолке. У Саши был сильный панический приступ – я не знала, как его успокоить, потому что сама испугалась до жгучей тошноты. Я знаю, что эти гнойные твари добиваются того, чтобы мы сломались. И, честно, я держусь из всех своих существующих и несуществующих сил. Держусь на какой-то искусственной мечте, вере и словах самоуспокоения, которые проговариваю себе как мантру. И на друзьях держусь, которые всегда протягивают руку поддержки. Сегодня нас к себе приказом королевы (Оли Поляковой – прим. ред.) забрала к себе не сложно догадаться кто", - рассказала знаменитость.

Напомним, недавно беременная жена певца Дмитрия Монатика Ирина показалась с детьми в укрытии и также рассказала об их состоянии.

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