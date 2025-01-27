Маша Ефросинина шокировала, как стала жертвой сексуального насилия: "Меня домогался режиссер"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как в начале карьеры стала жертвой сексуального насилия.

Знаменитости тогда было всего 18 лет. Она училась в университете и параллельно устроилась на работу. Ведущая шла работать администратором на одном из телеканалов, однако продюсер шоу увидел яркий внешний вид Ефросининой и посадил ее в кадр, где она должна была общаться по телефону со зрителями. Если продюсеру проекта эта идея показалась удачной, то режиссер постоянно травил ведущую.

"Режиссеру того шоу вся эта идея сильно не нравится, он демонстрирует отчетливое несогласие с решением продюсера, и для меня начинается ад на репетициях и эфирах: демонстративный игнор с его стороны или, наоборот, ужасные вызверения при всех на площадке — такое почти брезгливое отношение ко меня, девочке, которая совсем не понимает за что? Так что с какого-то момента моим стремлением во время пребывания в съемочном процессе было его не разозлить, чтобы избежать очередного публичного унижения", — вспоминает ведущая.

Пост Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Впрочем, со временем поведение режиссер внезапно изменилось. Он стал пытаться проводить с Ефросининой больше времени наедине, мол, делился опытом. Режиссер стал цепляться к ведущей и дотрагиваться к ее телу без согласия. А однажды он стал домогаться ведущей. Маша вспоминает, что тогда сбежала. Однако она чувствовала безумное отвращение и боль.

"А потом он стал подстраивать наши внезапные пребывания наедине — дополнительная читка сценария "чтобы я не позорила шоу", репетиция со сцен, речи и мастерства. Так он начал меня дотрагиваться. И однажды взял за шею и впился в мои губы своим мерзким зловонным от сигарет ртом, пробивая мои сжатые зубы своим длинным шершавым языком… Параллельно пытаясь залезть мне под трусики своими сохлыми пальцами… Хотелось блевать. Я сбежала", - рассказала ведущая.

Маша Ефросинина держала это в тайне и никому не рассказывала, а только сейчас решилась. Ведущая это сделала, чтобы поддержать женщин, которые пережили насилие и показать, что они не одни. Также Ефросинина поделилась своим болезненным опытом на фоне сексуального скандала в КНУ имени Карпенко-Карого, где преподавателя Андрея Билоуса обвинили в домогательствах, а впоследствии актриса Екатерина Тышкевич рассказала о ненадлежащем поведении со стороны еще одного мастера, а именно Юрия Высоцкого.

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