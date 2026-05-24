Маша Ефросинина шокировала, как во время обстрела Киева в метро было землетрясение и сыпался потолок

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина шокировала, как во время обстрела Киева в метро сыпался потолок и ощущалось землетрясение.

Знаменитость говорит, что вечером читала предупредительные сообщения о возможной атаке на столицу. Поэтому, ведущая решила не рисковать и вместе с сыном Сашей сразу пошла ночевать в метро. Маша Ефросинина вспоминает, что сначала людей не было много, но с началом обстрела станция начала заполняться.

«Сначала в метро почти никого. Через час люди собираются. С первой баллистикой уже вбегают, но еще с кариматами и стульчиками», — вспоминает ведущая.

Наконец, знаменитости вместе с сыном даже удалось заснуть. Однако сон длился недолго. Они проснулись от того, что почувствовали землетрясение, а с потолка начало что-то сыпаться. Очевидно, взрывы были настолько мощными, что чувствовалось это даже под землей в метро. Маша Ефросинина признается, что испытывала настоящий шок, в частности, из-за непонимания того, что происходит в городе. К слову, на полчаса в метро также исчезала связь.

Маша Ефросинина с сыном в метро / © instagram.com/mashaefrosinina

«Проваливаемся в сон… Просыпаемся от землетрясения в метро. Некоторые падают с кроватей. Сверху сыплется что-то! Как в метро может вообще что-то сыпаться? Крик и паника, плач детей… У нас? Новый орешник? Это конец? Люди бегут к эскалаторам, чтобы спускаться в метро еще глубже… На полчаса исчезает связь. На лицах — эмоциональная анемия: что же там произошло снаружи, существует ли еще Киев, уцелел ли мой дом?» — поделилась знаменитость.

