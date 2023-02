Маша Ефросинина шокировала сходством с дочерью и поздравила ее с 19-летием

Ведущая Маша Ефросинина рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 16 февраля, день рождения отмечает дочь Маши и ее мужа, бизнесмена Тимура Хромаева, Нана. Девушке исполняется 19 лет. По этому случаю звездная мама разместила свежую фотографию со взрослой Наной в Instagram.

Ефросинина отметила, что иногда фаны удивляются, что у нее есть не только сын, 8-летний Саша, но и взрослая дочь. Поскольку очень часто в своем Instagram Маша делится фото именно сына. По словам ведущей, Нана не любит публичности и позволяет маме постить ее снимки в фотоблоге только раз в год:

Маша Ефросинина с сыном Сашей / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"И вот сегодня именно этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет! За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем. С днем рождения, my best girl ever", – поздравила звезда дочь.

Дочь Маши Ефросининой Нана / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В свою очередь, поклонники Ефросининой присоединились к поздравлениям и отметили, что Нана невероятно на нее похожа: "Одно лицо с мамой. Счастливой и беззаботной жизни этой милой девушке", "будто на фото вы фильтр наложили. С днем рождения!", "Нана – копия Маши 20 лет назад", "Маша, она – копия вы".

Напомним, на днях Маша Ефросинина впервые рассказала, почему после первого секса ее муж Тимур Хромаев игнорировал ее. Ведущая вспомнила, как впервые за свои отношения, первая написала мужчине.

