Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Маша Ефросинина шокировала взрослым видом дочери-красавицы Наны

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Маша Ефросинина шокировала взрослым видом дочери-красавицы Наны

Маша Ефросинина с дочерью / instagram.com/mashaefrosinina

Звезда поделилась семейным фото.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина опубликовала интересный снимок.

В своем Instagram звезда показала фотографию, на которой изображена с мужем, дочерью и сыном. К слову, Маша на фото пила какой-нибудь напиток, судя по посту, это было что-то алкогольное.

"В семье должен пить кто-то один", — подписала фото знаменитость.

Семья Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina
Семья Маши Ефросининой / instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники ведущей, конечно, обратили внимание на Машу, впрочем, они были удивлены внешним видом ее дочери Наны. К слову, фанаты отмечали, что девушка очень повзрослела и стала настоящей красавицей.

  • Какая у вас красивая дочь!
  • Нана невероятная красавица!
  • Неужели это Нана?

Читайте также:

Следующая публикация