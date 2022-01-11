Маша Ефросинина шокировала взрослым видом дочери-красавицы Наны

Звезда поделилась семейным фото.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина опубликовала интересный снимок.

В своем Instagram звезда показала фотографию, на которой изображена с мужем, дочерью и сыном. К слову, Маша на фото пила какой-нибудь напиток, судя по посту, это было что-то алкогольное.

"В семье должен пить кто-то один", — подписала фото знаменитость.

Семья Маши Ефросининой / instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники ведущей, конечно, обратили внимание на Машу, впрочем, они были удивлены внешним видом ее дочери Наны. К слову, фанаты отмечали, что девушка очень повзрослела и стала настоящей красавицей.

Какая у вас красивая дочь!

Нана невероятная красавица!

Неужели это Нана?

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