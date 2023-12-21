Маша Ефросинина со слезами на глазах поделилась планами на Рождество

Телеведущая и благотворительница Маша Ефросинина поделилась, как в этом году будет праздновать Рождество.

На съемках большого праздничного проекта "Різдво. Ти не один" она рассказала, что этот праздник ассоциируется у нее с семьей и кутьей, ведь в детстве в Керчи было именно так.

"Когда я думаю о Рождестве, то всегда вспоминаю две важные вещи. Это то, что за столом моя семья, а на столе кутья. Мама делала невероятную кутью. И в Керчи была кутья. В Крыму знают украинские традиции", – подчеркнула Маша Ефросинина.

Сегодня телеведущая больше всего мечтает о том, что ее муж Тимур, который с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, приедет в отпуск на Рождество, и вся семья наконец-то соберется за столом в полном составе. Маша Ефросинина даже пообещала, что по этому случаю впервые в жизни приготовит кутью.

Маша Ефросинина рассказала, как в этом году встретит Рождество

"Сегодня для меня Рождество – это очень ожидаемый праздник, потому что я надеюсь, что мой муж приедет в отпуск, увидит своих детей, что мы все вместе соберемся за столом, и я сама сделаю кутью. Думаю, что это будет не очень вкусно, потому что я никогда ее не готовила, но в этом году я обязательно буду учиться ее делать, потому что как никогда я знаю ценность того, когда вся семья просто собирается за столом”, – со слезами на глазах сказала Маша Ефросинина.

Узнать больше о рождественских традициях в семье телеведущей можно будет уже в это воскресенье, 24 декабря, в праздничном проекте "Різдво. Ти не один". Большая премьера, которая объединит украинцев по всему миру и влюбит нашу культурную идентичность, состоится в 21:00 на телеканалах ТЕТ и "1+1 Украина".

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые прокомментировала свое скандальное интервью с Анной Тринчер.

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