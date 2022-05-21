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Маша Ефросинина со слезами на глазах показала подарок мужа, который он сделал перед прощанием на границе

Маша Ефросинина со слезами на глазах показала подарок мужа, который он сделал перед прощанием на границе

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Маша Ефросинина со слезами на глазах показала подарок мужа, который он сделал перед прощанием на границе

Украинская ведущая, блогер и волонтер Маша Ефросинина и певица Оля Полякова выпустили первый выпуск своей программы "Взрослые девочки" после начала полномасштабной войны.

В нем знаменитости говорили о военных действиях в Украине, о том, как решились уехать из страны, чтобы сохранить жизнь своим детям, и как корили себя после того, как уехали. Впрочем, и Ефросинина, и Полякова за рубежом активно помогают Украине, собирают деньги на благотворительных мероприятиях и организуют гуманитарную помощь.

Поговорили знаменитости и о личном. Так, говоря о символическом подарке, который ей сделал мужч перед прощанием на границе, Маша Ефросинина расплакалась:

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"Эта ленточка всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал. Она всегда у него болталась. И когда мы прощались на границе, он мне ее завязал и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", — сказала Маша и не сдержала слез.

В свою очередь Оля Полякова показала браслетик, который ей подарила 7-летняя девочка из Мариуполя, когда артистка выступала на стадионе в Хорватии, где пела гимн Украины:

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"Это девочка сделала маленькая, ей, пожалуй, лет 7. Она была из Мариуполя, они едва выбрались оттуда. Это было в Хорватии, на матче. Я подошла к трибунам и она ко мне подошла и говорит: "Я хочу, чтобы вы носили этот браслет как талисман". Я одела и теперь всегда ношу. Так что детка, если ты меня видишь, я ношу твой браслетик", — сказала Полякова, едва сдерживая слезы.

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