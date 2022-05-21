Маша Ефросинина со слезами на глазах показала подарок мужа, который он сделал перед прощанием на границе

Украинская ведущая, блогер и волонтер Маша Ефросинина и певица Оля Полякова выпустили первый выпуск своей программы "Взрослые девочки" после начала полномасштабной войны.

В нем знаменитости говорили о военных действиях в Украине, о том, как решились уехать из страны, чтобы сохранить жизнь своим детям, и как корили себя после того, как уехали. Впрочем, и Ефросинина, и Полякова за рубежом активно помогают Украине, собирают деньги на благотворительных мероприятиях и организуют гуманитарную помощь.

Поговорили знаменитости и о личном. Так, говоря о символическом подарке, который ей сделал мужч перед прощанием на границе, Маша Ефросинина расплакалась:

"Эта ленточка всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал. Она всегда у него болталась. И когда мы прощались на границе, он мне ее завязал и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", — сказала Маша и не сдержала слез.

В свою очередь Оля Полякова показала браслетик, который ей подарила 7-летняя девочка из Мариуполя, когда артистка выступала на стадионе в Хорватии, где пела гимн Украины:

"Это девочка сделала маленькая, ей, пожалуй, лет 7. Она была из Мариуполя, они едва выбрались оттуда. Это было в Хорватии, на матче. Я подошла к трибунам и она ко мне подошла и говорит: "Я хочу, чтобы вы носили этот браслет как талисман". Я одела и теперь всегда ношу. Так что детка, если ты меня видишь, я ношу твой браслетик", — сказала Полякова, едва сдерживая слезы.

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