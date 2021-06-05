Маша Ефросинина со слезами рассказала, как едва не потеряла дочь: "Кровь стекала с головы"

Ведущая вспомнила жуткую историю о дочери Нане.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина ошеломила историей, как едва не потеряла дочь Нану.

В своей программе "Экзамен" во время интервью с актрисой Натальей Денисенко знаменитость рассказала, что девочка едва не погибла на горнолыжном курорте в Австрии. Тогда ей было пять лет.

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"Она разбилась на лыжах. Она лежала и у нее по шлему стекала кровь из головы. Она не двигалась, и я думала, что это все. Но ее спасли. Шлем, кстати, спас. Позвоночник был неповрежденный, все остальные конечности были повреждены. Мы провели несколько месяцев в клинике. Все, что я помню – я сожгла всю одежду, в которой была Нана, а оставила шлем, который её спас. Наночке уже 17. Это, наверное, самый страшный день в моей жизни. Я не могу это забыть. Иногда я смотрю на ее шрамы на ножках, и говорю ей, что это самые красивые шрамы в жизни", — вспомнила ведущая со слезами на глазах.

Маша добавила, что после жуткого инцидента ее дочь ездила кататься на лыжах, а вот она ни разу не решилась поехать на горнолыжный курорт.

Напомним, не так давно 17-летняя дочь Маши Ефросининой очаровала красотой и стройной фигурой. Нана продемонстрировала роскошный образ.

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