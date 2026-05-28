Маша Ефросинина со сцены высмеяла мужа Поляковой после скандальных заявлений о ее доме

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз публично пошутила над мужем певицы Оли Поляковой — бизнесменом Вадимом Буряковским, с которым ранее у нее возникло громкое недоразумение.

Так, во время одного из своих выступлений Ефросинина говорила об «идеальных» картинках в соцсетях и о том, как за красивыми фото часто скрываются совсем другие реалии. Впрочем, в своей речи ведущая не обошла и тему скандала с мужем Поляковой. Видео с этого момента она опубликовала в TikTok. Со сцены Маша иронично вспомнила слова Буряковского о ее доме.

«У меня побывало около пяти блогеров, от которых сходили с ума все. Сходили с ума из-за того, что у них невероятная семья, фантастические отношения… Они любят друг друга, дарят друг другу машины, детей… И эти дети сразу красивые и тоже ведут блог. У них есть дом, а не то, что у меня — заброшенная х**ня, по словам Вадика. Они иконы… Но на каждом интервью он либо унижал, либо бил, оскорблял, травмировал, шантажировал. И почти у всех был развод. Оказывается, что мы наблюдаем за идеальной картинкой, а за ней стоит ужас», — саркастично сказала Ефросинина, получив смех от публики.

Вадим Буряковский

Напомним, конфликт между Машей Ефросининой и Вадимом Буряковским вспыхнул после интервью бизнесмена Дмитрию Гордону. Тогда муж Оли Поляковой заявил, что дом ведущей в Лесниках якобы находится в «запущенном состоянии», а также неоднозначно высказался о самой Маше и ее муже-военном Тимуре Хромаеве, назвав его «мажором».

После волны обсуждений Оле Поляковой даже пришлось публично извиняться за слова мужа. А впоследствии совместный проект звезд «Взрослые девушки» неожиданно прекратил существование.

