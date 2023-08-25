Маша Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения и удивила подарком для него

В семье телеведущей Маши Ефросининой сегодня, 25 августа, праздник – свой девятый день рождения празднует ее сын Александр.

В особый день звездная мамочка поздравила сына трогательной публикацией в Instagram и показала, как повзрослел маленький Саша.

"Как я о тебе мечтала! Уже девять лет, как моя мечта – реальность! С днем рождения, самый хороший мальчик в мире", – обратилась к мальчику Маша.

Сын Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В день рождения вместе со своим мужем Тимуром Хромаевым, сейчас служит в ВСУ, ведущая устроила для сына сюрприз. Еще с самого детства Саша мечтал стать полицейским, поэтому родители решили дать ему возможность попытаться держать настоящее оружие в руках.

"Полтора года назад нам пришлось объяснять ему, почему появились люди, которые хотят нас убить, почему убивают, и почему наш папа пошел с ними бороться. Так он узнал такое явление как враг. Враг не прощает, не прекращает преступлений, не имеет сердца. Он хуже даже хищных животных. Со временем я заметила, что сын играет сам с собой в стрелялки — во время прогулки подбирает все палки, делает из них свое "оружие" и постоянно бегает между деревьями... На мой вопрос: " Почему ему это так нравится?", он ответил: "Хочу научиться обезвреживать врага!". Папа показал ему недавно свое оружие. Но уговорил своего друга-профессионального инструктора, действующего военного дать Саше несколько уроков по профессиональной стрельбе в его день рождения", — рассказала телеведущая.

Сын Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Мальчик под пристальным наблюдением инструктора смог попробовать различные виды оружия в действии и даже смог похвастаться очень хорошим результатом уже с первой попытки.

Сначала, по словам Маши, она была взволнована такой идеей для подарка сыну, но потом поняла почему это необходимо.

"У меня это вызвало очень противоречивые эмоции — с одной стороны все, кто знает Сашу, видят, какой он добрый, миролюбивый и чувствительный, с другой стороны — он уже больше года видит ежедневные отчеты папы о его деятельности, систематически спрашивает, не вб Папа, и не живет в призрачном мире.Занятия прошли под четким присмотром инструктора!Саша преодолел свой страх первого выстрела, и потом его уже было трудно оторвать.Сказал, что все же будет полицейским, но хочет возвращаться на занятия по стрельбе, чтобы все же не бояться преступников, потому что "папа даже врагов не боится"... Потом попросил мороженое... Я бы хотела, чтобы наша реальность была другой. Но если она уже такая, мы все должны смотреть ей в глаза", — поделилась Ефросинина.

Сын Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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