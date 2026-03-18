Маша Ефросинина удивила, как изменились ее взгляды на отношения: "Брак больше не необходимость"

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и общественный деятель Мария Ефросинина откровенно ответила на вопрос о том, зачем женщине сегодня мужчина и как трансформируются современные отношения.

В своем Instagram звезда поделилась размышлениями после неожиданного вопроса из аудитории во время одного из выступлений. Телеведущую прямо спросили, какую роль сейчас играет мужчина в жизни женщины. Она признается, что это застало ее врасплох, однако заставило глубже задуматься над трансформацией представлений о партнерстве.

«„Зачем женщине сегодня нужен мужчина?“ — именно такой вопрос прозвучал недавно из зала во время одного из моих выступлений. Признаюсь, я оторопела — спрашивают такое меня впервые в жизни. Но в последнее время я все чаще замечаю одну тенденцию — женщины начали иначе смотреть на отношения с мужчинами», — отметила Мария.

Ефросинина также отмечает: разговоры о том, что женщины массово отказываются от отношений, не совсем соответствуют действительности. По мнению звезды, на самом деле речь идет об отходе от устаревших моделей, где жизнь женщины ограничивалась браком и семьей. Она считает, что сегодня женщины имеют больше возможностей — образование, карьеру, финансовую независимость — и больше не воспринимают союз как необходимость. В то же время все чаще звучат откровенные разговоры о неравенстве в быту, эмоциональных нагрузках и роли «невидимого менеджера», которую часто берет на себя именно женщина, обращает внимание Маша.

«Вместе с этим многие женщины начали честно говорить о том, о чем раньше молчали: о разнице в эмоциональном интеллекте с мужчинами, о неравенстве в быту, о роли „менеджера жизни“, которую часто незаметно должна брать на себя именно женщина. Соцсети тоже сыграли свою роль. Мы увидели другие модели жизни, где можно быть счастливой, не имея штампа в паспорте», — делится ведущая.

Она также подчеркнула, что война стала еще одним фактором изменений: женщины вынуждены брать ответственность за собственную жизнь и принимать решения самостоятельно. В таких условиях естественно переосмысливается и подход к партнерству — как к сознательному выбору, а не социальной обязанности.

