Маша Ефросинина удивила реакцией 11-летнего сына на ее интервью: "Он не смотрит"

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые рассказала, смотрит ли ее 11-летний сын Саша известный YouTube-проект, где она берет интервью.

По словам знаменитости, она не уверена, что сын следит за ее проектом. Более того, даже рада тому факту, что Александр пока не смотрит интервью, которые рассчитаны на более взрослую аудиторию.

"Он не смотрит. И я уверена, что это и хорошо. Всему свое время. Я точно знаю, что все, что остается в интернете, остается в интернете. Я всегда об этом помню, в любом своем интернет-проявлении. Конечно, если я несу ответственность за материал. То есть я опускаю те материалы, которые делаются без меня обо мне. Только за это я и переживаю. Что это попадется (на глаза – прим. ред.) моим детям — клевета, сплетни. За то, что я делаю, мне никогда не будет стыдно перед своими детьми и мне никогда не придется оправдываться", — призналась телеведущая в комментарии ТСН.ua.

Реклама

Маша Ефросинина с сыном Сашей

К слову, недавно телеведущая посетила вместе с сыном концерт Дмитрия Монатика. На выступление Ефросинина приехала сразу после того, как выложила в Сети свои фото и видео, где лежит под капельницей. Еще неожиданнее было увидеть кадры, когда прямо во время терапии ведущей наносят мейкап. Мы спросили у Маши, зачем было идти на такие жертвы.

Кадр из видео, где Маши наносят макияж в то время как она лежит под капельницей / © instagram.com/mashaefrosinina

"Вы думаете, что я это делаю, чтобы успевать на события? Нет, это моя регулярная история. Просто я показала, какой у меня плотный график. И если раньше я могла выделять себе два часа, чтобы прокопаться витаминным коктейлем. То сейчас приходится совмещать - в данном случае действительно моя визажистка красила меня, пока я была на детоксе. Это укрепляющая иммунную систему история, которую я делаю уже в течение года", - объяснила в комментарии ТСН.ua Ефросинина.

Напомним, ранее телеведущая эмоционально вспомнила об отъезде 21-летней дочери за границу.





