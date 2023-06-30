Маша Ефросинина устроила неожиданное "свидание" для восьмилетнего сына после долгой разлуки

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как провела вечер в компании восьмилетнего сына Александра после продолжительной разлуки.

Звездная мама не виделась с ребенком почти месяц из-за напряженного рабочего графика. Так что сразу после встречи Маша с сыном решили пойти вместе на "свидание". В сторис в Instagram Ефросинина рассказала, какой неожиданный сюрприз сделала для мальчика.

"Мать приехала к своему сыну, который вырос, стал таким красавчиком. И конечно чтобы произвести на него впечатление, потому что мы не виделись месяц, и чтобы залечить вину, мама повела тебя, сыночек, куда? Есть мороженое? Пиццу? Нет, на концерт Оли Поляковой", — в шутку поделилась Маша.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Как рассказала ведущая, она впервые увидела новую концертную программу подруги-певицы, которая очень растрогала их с сыном.

"Я впервые смотрю новую программу Оли Поляковой. Если бы мне кто-то сказал, что увижу, как весь зал рыдает под ее песни", — поделилась впечатлениями Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном побывала на концерте Оля Поляковой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Проведенное время вместе оставило приятные ощущения и впечатления у Ефросининой и ее сына. Поэтому в конце вечера звезда поделилась улыбающейся фотографией рядом с мальчиком.

"Считаю, что я мать от бога. Ни одна пицца так не потрясет", — пошутила Маша.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что сейчас восьмилетний сын и восемнадцатилетняя дочь Маши Ефросининой находятся в Польше из-за полномасштабной войны в Украине. Ведущая в свою очередь живет на две страны, ведь продолжает работать в Украине.

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