Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маша Ефросинина устроила неожиданное "свидание" для восьмилетнего сына после долгой разлуки

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
301
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Маша Ефросинина устроила неожиданное "свидание" для восьмилетнего сына после долгой разлуки

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Звезда не виделась с сыном луна.

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как провела вечер в компании восьмилетнего сына Александра после продолжительной разлуки.

Звездная мама не виделась с ребенком почти месяц из-за напряженного рабочего графика. Так что сразу после встречи Маша с сыном решили пойти вместе на "свидание". В сторис в Instagram Ефросинина рассказала, какой неожиданный сюрприз сделала для мальчика.

"Мать приехала к своему сыну, который вырос, стал таким красавчиком. И конечно чтобы произвести на него впечатление, потому что мы не виделись месяц, и чтобы залечить вину, мама повела тебя, сыночек, куда? Есть мороженое? Пиццу? Нет, на концерт Оли Поляковой", — в шутку поделилась Маша.

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Как рассказала ведущая, она впервые увидела новую концертную программу подруги-певицы, которая очень растрогала их с сыном.

"Я впервые смотрю новую программу Оли Поляковой. Если бы мне кто-то сказал, что увижу, как весь зал рыдает под ее песни", — поделилась впечатлениями Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном побывала на концерте Оля Поляковой / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с сыном побывала на концерте Оля Поляковой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Проведенное время вместе оставило приятные ощущения и впечатления у Ефросининой и ее сына. Поэтому в конце вечера звезда поделилась улыбающейся фотографией рядом с мальчиком.

"Считаю, что я мать от бога. Ни одна пицца так не потрясет", — пошутила Маша.

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что сейчас восьмилетний сын и восемнадцатилетняя дочь Маши Ефросининой находятся в Польше из-за полномасштабной войны в Украине. Ведущая в свою очередь живет на две страны, ведь продолжает работать в Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
301
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация