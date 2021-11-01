Маша Ефросинина в бикини потанцевала и подурачилась с мужем под дождем на Мальдивах

Маша Ефросинина в бикини потанцевала и подурачилась с мужем под дождем на Мальдивах

Блогерша поделилась романтическим видео.

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым устроили танцы под дождем на Мальдивах.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость обнародовала романтическое видео с любимым. На нем пара обнимается, танцует и дурачится в бассейне. Ролик звезда сопроводила новой песней Адель Easy On Me.

"Кажется, теперь я полюбила дождь", — написала Маша.

Со своей стороны подписчики оставили в комментариях теплые слова: "Как приятно смотреть! Красивые", "Любовь", "Классные", "Как это мило! Замечательные".

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