Маша Ефросинина в бикини потанцевала и подурачилась с мужем под дождем на Мальдивах

Блогерша поделилась романтическим видео.
Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым устроили танцы под дождем на Мальдивах.
Так, на своей странице в Instagram знаменитость обнародовала романтическое видео с любимым. На нем пара обнимается, танцует и дурачится в бассейне. Ролик звезда сопроводила новой песней Адель Easy On Me.
"Кажется, теперь я полюбила дождь", — написала Маша.
Со своей стороны подписчики оставили в комментариях теплые слова: "Как приятно смотреть! Красивые", "Любовь", "Классные", "Как это мило! Замечательные".
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