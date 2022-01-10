Маша Ефросинина в костюме Деда Мороза и с бокалом в руке показала странные танцы

Маша Ефросинина в костюме Деда Мороза и с бокалом в руке показала странные танцы

Звезда поделилась, как прошли ее новогодние праздники.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина насмешила своих поклонников забавным видео.

В частности, в своем Instagram знаменитость опубликовала короткий ролик, на котором предстала в интересном амплуа. К слову, Маша в костюме Деда Мороза показала удивительные и веселые танцы. Также ведущая держала в руке бокал игристого напитка.

Кроме того, Ефросинина решила поделиться с фанатами, как прошли ее новогодние праздники. Судя по посту, Маша радуется тому, что они закончились.

"У кого что с праздниками? Лично у нас все прошло не очень… Как я рада, что они закончились", — написала под видео Маша.

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