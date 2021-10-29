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Маша Ефросинина в лимонном ретро-купальнике показала свой пятнистый загар

Маша Ефросинина в лимонном ретро-купальнике показала свой пятнистый загар

instagram.com/mashaefrosinina

Звезда очаровала своей стройностью.

Ведущая и блоггер Маша Ефросинина продолжает делиться с поклонниками, как проходит ее отпуск на Мальдивах.

На этот раз знаменитость не упустила возможности продемонстрировать свою стройную фигуру. На странице Instagram Ефросинина разместила снимок, на котором изображена в ретро-купальнике насыщенного лимонного цвета.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Пляжный образ звезда дополнила белой шляпкой и черными очками. Купальник Маши идеально подчеркнул ее шоколадный загар. Однако, вероятно, у Ефросининой реакция на солнце, поскольку ее тело несколько покрылось пятнами.

"Вот и подоспел пятнистый загар", — коротко подписала фото Маша.

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