Маша Ефросинина в объятиях мужа показала, как 19-летие брака отпраздновала

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина сообщила, что вместе с мужем Тимуром Хромаевым отпраздновала особую дату.

Полтора месяца назад исполнилось 19 лет с тех пор, как влюбленные сказали друг другу "да". В народе 19-летие брака называют "гранатовой" свадьбой. Отпраздновали супруги важную дату только сейчас, поскольку наконец-то смогли встретиться и провести время вместе.

По случаю личного праздника на странице в Instagram Ефросинина запостила видео, где в объятиях мужа танцует под хит "Океана Эльзы" "Я не здамся без бою". Маша изображена без макияжа в сине-желтом наряде, ее муж – в футболке и шортах:

"Отпраздновать 19-ю годовщину брака с опозданием в полтора месяца – это новый уровень наших с Тимуром отношений… Загадали празднование 20-летнего юбилея вовремя, в мирном Киеве, в кругу всех наших друзей!" – подписала романтическое видео с возлюбленным Ефросинина.

Как известно, через несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маша Ефросинина с 7-летним сыном уехала из Украины. Как рассказывала ведущая, ее муж Тимур Хромаев, отправив семью в безопасное место, сам пошел служить в добровольческий отряд.

По словам Маши, за все время войны она видела мужа дважды – ведущая приезжала к границе Польши, где ее муж забирал гуманитарные грузы в одно из своих подразделений. Теперь супругам снова удалось увидеться и провести такое ценное время вдвоем.

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