Маша Ефросинина в откровенном наряде с глубоким декольте засветила пышную грудь

Звезда показала пикантную фотографию.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина не часто делится откровенным контентом.
Однако, на этот раз она решила порадовать своих поклонников. Звезда в Instagram-stories опубликовала довольно пикантную фотографию. На фото ведущая изображена в откровенном черном платье с глубоким декольте.
Свой образ Маша дополнила ярким макияжем и эффектной прической.
"Без челки совсем не привычно. В общем, с таким декольте тоже", — призналась знаменитость.
Маша зря не часто щеголяет подобными фотографиями. В звезды невероятно аппетитная грудь. Также в нее изрядно стройная фигура.
Напомним, недавно Надежда Мейхер в обтягивающем топе с глубоким декольте показала пышную грудь. Наряд удачно подчеркнуло формы артистки.