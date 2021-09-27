Маша Ефросинина в откровенном наряде с глубоким декольте засветила пышную грудь

Маша Ефросинина в откровенном наряде с глубоким декольте засветила пышную грудь

Звезда показала пикантную фотографию.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не часто делится откровенным контентом.

Однако, на этот раз она решила порадовать своих поклонников. Звезда в Instagram-stories опубликовала довольно пикантную фотографию. На фото ведущая изображена в откровенном черном платье с глубоким декольте.

Свой образ Маша дополнила ярким макияжем и эффектной прической.

Маша Ефросинина в откровенном наряде / instagram.com/mashaefrosinina

"Без челки совсем не привычно. В общем, с таким декольте тоже", — призналась знаменитость.

Маша зря не часто щеголяет подобными фотографиями. В звезды невероятно аппетитная грудь. Также в нее изрядно стройная фигура.

Напомним, недавно Надежда Мейхер в обтягивающем топе с глубоким декольте показала пышную грудь. Наряд удачно подчеркнуло формы артистки.

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