Маша Ефросинина в пиджаке на голое тело страстно попозировала на камеру и засветила бюст

Ведущая и блогер Маша Ефросинина порадовала поклонников соблазнительным контентом.

Звезда поделилась с фанами в Instagram фото и видео со своей недавней фотосессии, где предстала в стильном костюме черного цвета, с изображенным на нем золотистыми колосками пшеницы.

Позирует Ефросинина в пиджаке на голое тело. Романтичности образу ведущей добавил вечерний макияж. "Многовато о работе в последнее время на моей странице. Нуждаюсь в красоте", – так прокомментировала фото и видео ведущая.

Маша Ефросинина снялась в пикантном видео, где предстала в пиджаке на голое тело

Поклонники и звездные коллеги, увидев соблазнительные кадры с Ефросининой, не удержались от комплиментов в ее адрес:

"Ох и Маша", – написал певец Артем Пивоваров

"Ну Маш, очень хот!" – констатировала блогер Даша Квиткова

"Красивая", – сделал комплимент ведущей актер Тарас Цымбалюк

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала об эротической переписке со своим мужем, военным ВСУ Тимуром Хромаевым. Ведущая призналась, что научилась делать свои обнаженные фото и рассказала о реакции любимого на них.

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