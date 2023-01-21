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Маша Ефросинина в платье с откровенным декольте очаровала женственной фотосессией

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
979
Время на прочтение
1 мин
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Маша Ефросинина в платье с откровенным декольте очаровала женственной фотосессией

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитость поделилась несколькими кадрами из свежих съемок.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина недавно снялась в атмосферной фотосессии.

На странице в Instagram знаменитость разместила несколько кадров с этих съемок. На черно-белых фото Ефросинина изображена в элегантном черном платье на бретельках, наряд прекрасно подчеркнул стройность звезды.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На второй фотографии Маша демонстрирует пикантное декольте, подчеркнутое платьем. Свой пост ведущая оставила без комментария, разместила эмоджи в виде черного и белого сердец.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В свою очередь, поклонники рассыпались в комплиментах в адрес своего кумира: "Куколка, не могу налюбоваться", "идеальная! Во всех смыслах этого слова", "секси-вуман", "Ну роскошная женщина!", "Сильная и несокрушимая".

Напомним, недавно подруга и соведущая Маши Ефросининой по проекту "Взрослые девочки" Оля Полякова отпраздновала день рождения. По этому случаю Ефросинина поделилась честным фото своей знаменитой подруги, которое никто еще не видел.

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Дата публикации
Просмотры
979
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