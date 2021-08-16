Маша Ефросинина в розовом белье и со взъерошенными волосами ошарашила страстными фото

Маша Ефросинина в розовом белье и со взъерошенными волосами ошарашила страстными фото

Ведущая восхитила фигурой в белье.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина, которая недавно показала фигуру в белье, снова порадовала фолловеров соблазнительными фотографиями.

Так, на этот раз знаменитость разместила в своем Instagram кадры из нового фотосета. На снимках звезда появилась в розовом нижнем белье и со взъерошенными волосами. Маша страстно позировала на камеру, демонстрируя стройную фигуру, стальной пресс и пышный бюст.

instagram.com/mashaefrosinina

"Понедельник может быть разным..." — написала она под фото.

instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники оценили формы Ефросининой в белье, оставив в комментариях комплименты. В частности, пользователи писали, что у ведущей идеальная фигура.

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Напомним, не так давно Маша Ефросинина с сестрой померилась фигурами в ярких купальниках. Семья отдохнула в Турции.

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