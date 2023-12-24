Маша Ефросинина в стильном образе наделала красивых селфи с красной помадой

Ведущая похвасталась изысканным видом.
Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина порадовала поклонников серией своих свежих снимков, на которых предстала в стильном образе.
На странице в Instagram звезда разместила несколько кадров, на которых позирует в изысканной черной комбинации из пиджака, идеально подчеркнувшего ее талию, и брюк.
Сдержанный и одновременно соблазнительный образ Ефросинина дополнила красной помадой и масивными украшениями. На селфи Маша уверенно смотрит в камеру:
"Я не та женщина, какой была год назад или пару месяцев назад. Сегодня я – еще больше я…" – загадочно подписала фотографии Ефросинина.
Под этими фотографиями ведущая получила множество комплиментов от поклонников:
- Очень вам идет красная помада. Вы – красавица!
- Очень круто ощущать в себе перемены и рост. Мы меняемся вместе с вами. Ведь вы являетесь ориентиром для многих женщин
- Красивая, умная и трудолюбивая украиночка, пример для многих женщин и мужчин тоже
Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала, как планирует встретить Рождество. Ведущая, не сдерживая слез, призналась, что мечтает, чтобы ее муж-военный приехал к ней на праздники.
Читайте также: