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Маша Ефросинина в стильном образе наделала красивых селфи с красной помадой

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
386
Время на прочтение
2 мин
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Маша Ефросинина в стильном образе наделала красивых селфи с красной помадой

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая похвасталась изысканным видом.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина порадовала поклонников серией своих свежих снимков, на которых предстала в стильном образе.

На странице в Instagram звезда разместила несколько кадров, на которых позирует в изысканной черной комбинации из пиджака, идеально подчеркнувшего ее талию, и брюк.

Сдержанный и одновременно соблазнительный образ Ефросинина дополнила красной помадой и масивными украшениями. На селфи Маша уверенно смотрит в камеру:

"Я не та женщина, какой была год назад или пару месяцев назад. Сегодня я – еще больше я…" – загадочно подписала фотографии Ефросинина.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Под этими фотографиями ведущая получила множество комплиментов от поклонников:

  • Очень вам идет красная помада. Вы – красавица!
  • Очень круто ощущать в себе перемены и рост. Мы меняемся вместе с вами. Ведь вы являетесь ориентиром для многих женщин
  • Красивая, умная и трудолюбивая украиночка, пример для многих женщин и мужчин тоже
Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала, как планирует встретить Рождество. Ведущая, не сдерживая слез, призналась, что мечтает, чтобы ее муж-военный приехал к ней на праздники.

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Дата публикации
Просмотры
386
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