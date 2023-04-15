Маша Ефросинина восхитила кадрами с мужем-военным, на которых он нежно целует ее в щечку

Телеведущая Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев радуются редким встречам друг с другом.

Бизнесмен служит в рядах ВСУ, а самая ведущая много времени проводит за границей с детьми и в командировках. В сторис в Instagram Ефросинина поделилась фотографией нежной встречи с мужем и призналась, что ей хочется плакать от того, что обыденные вещи стали редкостью.

Телеведущая сделала фото пока они с мужем и сыном поднимались в лифте. В кадре Тимур нежно целовал жену в щечку.

"Плакать о том, что раньше казалось обыденным, а сегодня стало для меня семидневным счастьем", — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что восьмилетний сын Ефросининой и Хромаева почти год не был дома в Киеве. Лишь недавно мальчик наконец-то вернулся домой — телеведущая умилила Сеть кадрами долгожданной встречи.

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