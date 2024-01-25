Маша Ефросинина восхитила редкостным фото с мамой-копией и рассказала об их отношениях

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 25 января, мама Ефросининой, Людмила, празднует день рождения. В своем фотоблоге ведущая поделилась фотографией с мамой, где они похожи, как две капли воды. На изображении они обнимаются и улыбаются.

Маша Ефросинина с мамой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По случаю праздника Маша рассказала трогательную историю о том, как мама воспитывала ее и чему научила. В частности, знаменитость поделилась, что самый родной человек научил ее быть самой себе кумиром. И восхитила теплыми поздравительными словами.

"У меня никогда не было нужды в кумирах. Она сделала так, чтобы я стала кумиром сама для себя. Она любила и любит меня так сильно и пронзительно, подсвечивая все мои особенности и прорабатывая со мной все мои ошибки, чтобы во мне не образовалась пустошь, которую нужно заполнять примером чьих-то достижений! Я стараюсь благодарить ее за все это регулярно! Но сегодня имею право сделать это публично! У самой теплой и веселой женщины в мире день рождения! С Днем Рождение, наша Людася", - растрогала Маша Ефросинина.

Напомним, сегодня, 25 января, свой день рождения также отмечает певица Тина Кароль. Артистка порадовала своих фанов эмоциональным музыкальным подарком.

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