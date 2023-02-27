Маша Ефросинина впервые прокомментировала отношения с родной сестрой, живущей в Москве

Сложной темой во время войны для телеведущей Маши Ефросининой стали отношения с ее родной сестрой, Лизой Ющенко.

После полномасштабного вторжения российской армии на украинские территории между близкими людьми возросло напряжение. Оказалось, что позиция по поводу войны у сестер разная.

Как призналась Ефросинина в интервью "Разговор", сейчас она почти не общается с Лизой и ей больно обсуждать эту тему.

"Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю. Это для нас трудная тема. Мне больно об этом говорить", — сказала телеведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что в начале полномасштабной войны Лиза Ющенко добавила пост в Instagram, в котором призвала остановить войну в Украине. Однако больше никаких заявлений от сестры Ефросининой не было. Более того, в декабре 2022 года Ющенко похвасталась новым образом в одном из московских салонов.

Напомним, что до 2012 года Лиза была замужем за сыном экспрезидента Виктора Ющенко, Андреем Ющенко. В браке родилась дочь Варвара. В 2014 году сестра Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена по имени Сергей и родила ему сына. Вместе со своим избранником и детьми Лиза проживает в Москве.

О непростых отношениях с родными ранее рассказал певец Виталий Козловский. Он вспомнил, как ему звонил пьяный муж его сестры и говорил о "победе" России.

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