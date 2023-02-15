Маша Ефросинина впервые рассказала, как муж ведущей игнорировал ее после их первого секса

Ведущая Маша Ефросинина впервые рассказала историю из личной жизни, как ее муж Тимур Хромаев игнорировал ее после первого свидания.

Откровенным воспоминанием звезда поделилась в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", посвященном первым свиданиям. Маша призналась, что Тимур единственный мужчина среди тех, с кем знаменитость ходила на свидание, кому она написала первая.

Супруги познакомились 20 лет назад в Ялте. Маша вспоминает, что они несколько месяцев встречались, потом у них случился секс, и Тимур исчез.

"Мне 22. У нас было несколько месяцев такого встречания, мы переспали и он исчез. Проходит месяц. У меня день рождения, 25 мая, и в тот же день мне вручают премию, была такая "Черная жемчужина". Я на своей арендованной квартире, готовлюсь, сижу и думаю: очередная моя премия, очередной мой светский выход и я одна. Та не хочу я снова идти одна, хочу появиться на мероприятии национального масштаба, на тот период, с красивым мужчиной под руку", - рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тогда же ведущая решила первой написать Тимуру, который уже три недели не давал о себе знать:

"Я ему пишу: "Тимур, привет. Я вижу, что у нас не складывается. У меня к тебе просьба. Помоги. Ты мог бы сопроводить меня на мероприятии "Черная жемчужина" в качестве моего спутника. Это ничего не значит. Я вижу, что ты не звонишь уже три недели, ты потом можешь так же исчезнуть. Но помоги мне, ты мне не чужой человек. У нас был секс, ты мне понравился". Он написал: "Конечно". Просто очень длинное сообщение в одном слове "конечно", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/timur_khromaev

Ведущая признается, что тогда чувствовала себя очень неудобно и корила себя из-за того, что написала первой:

"Я думаю: "Вот дура, зачем я написала". Я ломала себя, ломала свой характер, свою самооценку, меня даже дергается глаз написать мужчине, тем более что он после первого секса исчез. Три дня после этого он ничего не пишет, а завтра премия. Я ему пишу: "Так ты пойдешь со мной?". Он пишет: "Пиши адрес". Он мне оказывает услугу. Он приезжает за мной и я вижу, что он не понимает, что у меня день рождения", — продолжила рассказ Маша.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тимур холодно спросил, сколько по времени займет мероприятие, и они поехали. Когда Маша на сцене получала награду, ведущие премии отметили, что у Ефросининой сегодня еще и день рождения.

"Все встают, поют Happy birthday. Я лишь глазами отделяю его в зале, он сидит красного цвета. Я понимаю, что все процессы в мужчине происходят прямо сейчас: типа, какой я остолоп. Мало того, что я исчез на три недели, я еще провтыкал ее день рождения", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По словам Ефросининой, с тех пор их отношения стали развиваться иначе:

"На чем я хочу акцентировать. Если бы он сказал: "С днем рождения, хорошо". И отвез меня домой, никогда бы в жизни мы больше не встретились. Он сказал: "Не могла бы ты еще провести остаток дня со мной". Он привез меня, тогда был очень модный ресторан, туда было не попасть. Он полностью его снял, закрыл. Туда мне уже привезли бордовые розы. С тех пор он мне каждый день рождения дарит бордовые розы и он полностью все перевернул", - рассказала Маша.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также ведущая поделилась, что после этого неоднократно спрашивала Тимура, почему он исчез и почему все пошло иначе после того, как именно она ему написала:

"Он сказал, что он думал. Это такй интимный момент. Он всегда себе девушку, в которую он влюбится, представлял иначе. Он всегда искал тихую домохозяйку, которая будет просто выстраивать семейный очаг. Он сказал: "Я влюбился настолько сильно, что я взял себе время, что, возможно, я справлюсь с этими чувствами и меня отпустит. Но когда я увидел тебя на сцене, увидел что тебя поздравляет весь зал, а ты смотришь только на меня.. Я понял: все, гайки. Куда бы я ни попал с этой женщиной, я хочу быть с ней". И потом это уже были действия с его стороны", — вспомнила историю Ефросинина.

Напомним, что сейчас муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев защищает нашу страну. На днях ведущая показала, как провожает мужа на службу.

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