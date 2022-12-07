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Маша Ефросинина впервые рассказала жуткую историю, как едва не погибла на дне рождения Горбунова

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
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669
Время на прочтение
3 мин
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Маша Ефросинина впервые рассказала жуткую историю, как едва не погибла на дне рождения Горбунова

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая случайно провалилась под воду и наткнулась на железный штырь, который был под водой.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина впервые поделилась жуткой историей, которая произошла с ней четыре года назад на дне рождения друга и коллеги Юрия Горбунова.

В новом выпуске "Взрослых девочек", который Маша ведет с Олей Поляковой, звезды обсуждали магию, привороты, ведьмство. И Ефросинина решила рассказать о страшном случае, едва не стоившем ей жизни.

"Это было около четырех лет назад. 24 августа, это день рождения Юры Горбунова. Мы с Тимуром (Тимур Хромаев – муж Маши, прим.ред) пришли к нему на день рождения. Я помню, что было невероятно крутое настроение, все было на свежем воздухе, он сделал день рождения на воде, на реке. на деревянном пантоне. На Трухановом острове. Я с букетом цветов, Тимур немного позади, прихожу поздравлять Юрку, дарю ему цветы, вижу Катю Осадчую, где-то в 10 шагах от меня. Куча людей, все пьют, поют… И именно я делаю три шага, подо мной проваливаются доски, я ухожу под воду… Под водой торчат такие шпалы, железный штырь, протыкающий мне бедро в мягкую часть, в сантиметре от моего живота. То есть еще сантиметр и он бы мне полностью проткнул и вылез бы где-нибудь в районе глотки, я бы была уже мертва", — поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Далее, рассказывает Маша, ее отвезли в больницу, от боли она потеряла сознание. На следующий день, делится Ефросинина, ей позвонил Горбунов поинтересоваться, как она чувствует себя и посоветовал обратиться к "специальному человеку":

"Юрка не давал права мне это рассказывать, поэтому я не буду углубляться в подробности. Но именно он на следующий день, когда я была в больнице, позвонил мне узнать, как мои дела и сказал, что он бы мне советовал пойти к какому-нибудь знающему человеку. "Это, Маруся, что-то не то!". Мне нашли человека, к которому, как говорится, ездит весь Киев. И она сказала, что мне реально сделано на профессиональную смерть с 2014 года. Как я уволилась с Нового канала, у меня действительно никак не складывалась карьера. Что ни шоу, то неудача, провал, какой кастинг, меня не берут. Иду на какие-то пробы: "вы нам очень нравитесь, но проект не запускается". Три, четыре года у меня ну не прет. Но не только на профессиональную смерть, а на то, что я буду всегда ходить по лезвию. То есть со мной физически что-то такое страшное будет случаться, а там типа как пойдет", — ошеломила ведущая.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Более того, женщина рассказала Ефросининой, что ее сглазила коллега, которой не дает покоя потрясающая карьера Маши. Впрочем, кто именно это сделал, ведущая не стала уточнять:

"И она сказала, что сделана на профессиональную смерть. Сделана моей коллегой, которой не дает покоя моя карьера и мои большие проекты. Не знаю кто это, ей с этим жить. Но эта женщина достаточно часто рассказывала, что она верит во все это и делает все это. В 2018 году, после этого, меня зовут на "Танцы со звездами" и понемногу пошло все. Потом я вернулась на экраны, потом начались несколько шоу, в 2019 году у меня была уже куча проектов, кино, 2020 год, COVID, мы развили "Экзамен", пошел YouTube-канал", — поделилась Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала языковой скандал, в который попала вместе с Олей Поляковой.

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Дата публикации
Просмотры
669
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