Маша Ефросинина впервые снялась в нижнем белье и покрутила ягодицами на камеру

Ведущая рассказала о трансформации своего тела.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая в мае отпраздновала 42-летие, впервые решилась на съемку в нижнем белье.

Звезда приняла участие в рекламной кампании одного известного бренда белья. В видео Маша появляется в черной комбинации и грациозно дефилирует в нем. Параллельно Маша откровенно рассказывает историю о трансформации своего тела. О том, как только со временем смогла воспринять и полюбить свое отражение в зеркале.

instagram.com/mashaefrosinina

"В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду - всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой.. Дальше вы все более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему", — начала рассказ Ефросинина.

instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая вспомнила, что ее стиль в одежде называли "монашеский" и что она до сих пор попадает на свои интервью, в которых говорит, что никогда не снимется в белье.

"Но эта история не про первую обнаженную съемку в моей жизни, а про мой путь к своему телу. Телу, которое со мной пережило все, которое простило мне истязания над ним и ненависть. Телу, которое в один момент сказало мне: "или давай полюбим друг друга, или все, что ты делаешь с нами - тупая и бездарная трата твоей бесценной жизни..", — отметила Ефросинина.

instagram.com/mashaefrosinina

Она добавила, что сегодня нравится себе как никогда и сегодня с гордостью признается фанам в своей победе над комплексами.

Напомним, несколько месяцев назад стройная Маша Ефросинина в мини-шортах и топе показала прокачанный пресс. Ведущая очаровала фигурой.

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