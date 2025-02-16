Маша Ефросинина впервые за длительное время показала 21-летнюю дочь-копию

Ведущая рассказала о празднике в семье.
Украинская блогерша и телеведущая Маша Ефросинина поздравила старшую дочь с днем рождения.
Так, 16 февраля, Нана отмечает 21-летие. Несмотря на желание девушки оставаться вне публичной жизни, ее звездная мама не могла скрывать их милое общее фото. На изображении Ефросинина позирует с именинницей в изысканных образах во время фотосессии. Для съемок они сделали укладку и легкий макияж. В такой день знаменитость в Instagram публично обратилась к дочери и лаконично поздравила ее с 21-летием.
"С днем рождения, главная девочка моей жизни… 21", — восхитила звезда.
Как известно, Нана очень редко встречается с семьей. Так, девушка учится и строит свою жизнь за границей, избегая публичности.
В комментариях фаны и друзья Ефросининой также поздравили ее дочь с особым днем:
- Мирного неба и женского счастья
- Как же похожи
- Если фото в сети уже 10 мин, значит разрешение было получено. С днем рождения
- Какая невероятная красотка. С Днем рождения Наночку
Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показала младшую дочь Адель и ее первые шаги. Кроме того, звезда поздравила дочь с 11 месяцами жизни особым тортиком.
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