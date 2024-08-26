Маша Ефросинина впервые за длительное время показала мужа-воина и как он сделал сюрприз сыну

Украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась редкими кадрами с семьей.

Так, в Instagram ведущая рассказала о радостной новости. Как оказалось, ее муж-военный Тимур Хромаев сделал сюрприз для их сына Саши и приехал поздравить мальчика в день рождения. Маша не могла сдержать эмоций. По словам знаменитости, столь редкие встречи наполняют ее счастьем и оптимизмом.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Случилось то, от чего у меня обычно исчезает усталость и плохие мысли. И вообще, налаживается все в жизни. Наконец-то приехал наш папа", — отметила звезда.

К тому же Ефросинина поделилась необычной локацией, на которой они оказались в день рождения Саши. Как оказалось, именинник захотел праздник в стиле военной подготовки, поэтому семья и его друзья приехали на полигон. Пока дети наслаждались желанными развлечениями, Маша с мужем и близкими арендовали беседку на природе.

Сын Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Уже вечером ведущая с семьей отпраздновали 10-летие Саши в ресторане.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно Маша Ефросинина делилась трогательным видео с сыном и какими чертами характера он владеет.

Маша Ефросинина показала, как с сыном пряталась в укрытии, и растрогала его размышлениями

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