Маша Ефросинина впервые за длительное время показала свою подросшую 20-летнюю дочь Нану

Украинская ведущая Маша Ефросинина восхитила редкими кадрами с 20-летней дочерью Наной.

Так, в фотоблоге Маши ее дочь довольно редкая гостья. Впрочем, на этот раз ведущая сделала исключение и показала Нану своим подписчикам. В частности, знаменитость опубликовала трогательные кадры первых мгновений встречи с 20-летней дочерью. На изображении звездная мама и девушка предстают в крепких объятиях друг друга. Нана встретилась с родным человеком за границей, где учится в университете. В частности, девушка получает образование в Нидерландах, однако встретились они в Испании. По словам Маши, теперь она проведет почти неделю вместе с Наной.

Маша Ефросинина с дочерью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с дочерью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Моя Нана. Мамина на пять дней", - восхитила Ефросинина подписью кадра.

К слову, лицо дочери Маша показывать не стала, ведь девушка категорически против публичности и ей некомфортно освещать свою жизнь. Ведущая прислушивается и уважает такую позицию Наны и почти никогда не рассказывает и не показывает ее.

Напомним, недавно Маша Ефросинина заплакала прямо во время съемок шоу и рассказала о собственных изменениях в течение года.

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