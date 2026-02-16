ТСН в социальных сетях

Маша Ефросинина впервые за долгое время показала 22-летнюю дочь-красавицу и обратилась к ней

Знаменитость поздравила Нану с важным праздником.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Маша Ефросинина с дочкой

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина впервые за долгое время показала свою 22-летнюю дочь от мужа Тимура Хромаева.

Нана довольно редкая гостья в мамину Instagram. Дело в том, что девушка избегает публичности и просит Машу Ефросинину лишний раз ее не показывать. Но время от времени ведущая делает исключения, как и на этот раз.

К слову, 16 февраля Нана празднует день рождения. Дочери Маши Ефросининой и Тимура Хромаева исполняется 22 года. Поэтому, по случаю праздника ведущая опубликовала пост, посвященный Нане. Знаменитость показала их редкие фото. На кадрах можно разглядеть, как сейчас выглядит Нана.

Дочь Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina

Дочь Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina

Также Маша Ефросинина публично обратилась к дочери. Ведущая нежно поздравила Нану с днем рождения и адресовала ей теплые слова с пожеланиями.

"С днем рождения, мой ангел. Моя прекрасная принцесса Нана. Моя лучшая подруга в мире. Люблю тебя", - обратилась к дочери ведущая.

Маша Ефросинина с дочерью и мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с дочерью и мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно Маша Ефросинина показывала свою маму. Знаменитость вспоминала их жизнь вместе в Мадриде.

