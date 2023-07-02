Маша Ефросинина впервые за долгое время привезла детей в Украину: "Позади 17 часов за рулем"

Телеведущая Маша Ефросинина вместе с восьмилетним сыном Сашей и 19-летней дочерью Наной вернулась в Украину.

Звездная мама решилась привезти детей в Киев, чтобы те могли встретиться с отцом, бизнесменом Тимуром Хромаевым, который сейчас несет службу в рядах ВСУ. В сторис в Instagram Маша поделилась фото уже дома со спящим сыном.

Как рассказала ведущая, дорога из Польши в Украину была очень сложной, а по приезду в столицу их встретили сирены.

"Сзади 17 часов за рулем из Варшавы в Киев. На границе кабздоэпический коллапс — на выезд из Украины сотни автомобилей. Это, пожалуй, прогнозируемо из-за страшного информационного напряжения о ЗАЭС. Но, что интересно, на въезд в Украину столько же авто "Очередь километровая, и почти не двигается. Мы с детьми дома, наконец! "Празднуем" возвращение двумя воздушными тревогами подряд: ночной и утренней", — написала Маша.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что во время полномасштабной войны Ефросинина вместе с детьми и своей мамой уехала за границу. Сначала они находились в Германии, но позже Маша решила переехать поближе к Украине и обустроила жизнь семьи в Польше.

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